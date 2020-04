Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, parla a SportMediaset di Roberto De Zerbi, suo tecnico in neroverde, paragonandolo a un ex allenatore della Juventus: “Ho un gran rapporto con lui e lo ringrazierò sempre - ha detto l'attaccante neroverde - Ha qualcosa in comune con Conte, sono due allenatori che pretendono tanto dai giocatori, passano molto tempo a lavorare sulla tattica e questo è un punto che hanno in comune. Poi magari possono esserci ci idee di calcio un po' diverse, ma sono comunque due grandi allenatore”.