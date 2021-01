Ciccio Caputo, il bomber del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport poco prima del match dell'Allianz Stadium contro la Juventus che lo vedrà dall'inizio come punta di diamante dell'attacco neroverde: "Ci manca questo step superiore con le big per essere là. Sappiamo che non è assolutamente facile ma dobbiamo andare avanti con le nostre idee di gioco. Contro le grandi purtroppo c’è sempre il rischio di perdere. Abbiamo la nostra idea di calcio, la nostra identità, forse ci è mancata un po’ di attenzione".