L'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo ha fatto il punto sullo stop del campionato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Noi calciatori vogliamo finire il campionato, anche in estate. Con le dovute precauzioni, credo sia giusto arrivare alla fine. Anche se giocare a porte chiuse non sarà il massimo, se tornerà il campionato sarà un messaggio positivo per tutto il Paese perché rappresenterebbe un primo passo verso la normalità. La Juve è sempre la squadra più forte e lo sta dimostrando sul campo, ma la Lazio è quella che mi ha impressionato di più".