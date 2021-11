Pareggio ricco di reti tra: l'anticipo domenicale della 13^ giornata si è chiuso sul 2-2, con reti di(grandissimo gol in rovesciata) e poi, entrambi a segno su calcio di rigore nella ripresa, dopo l'1-1 della prima frazioneLa gara è rimasta in perfetto equilibrio, ma nel finale il Sassuolo ha sfiorato per due volte il nuovo vantaggio con Defrel, fermato prima da Carboni sulla linea, poi respinto alla grande da Cragno​. ​In classifica i neroverdi salgono a 15 punti, mentre il Cagliari resta ultimo con 7 punti.