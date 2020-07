Sassuolo-Juve è un altro appuntamento importantissimo per la Juve che va a caccia del nono scudetto consecutivo. Questa sera il tecnico bianconero ritroverà ​Francesco Magnanelli che, come scrive Il Corriere di Torino, "15 anni fa iniziava nella Sangiovannese il suo percorso di calciatore professionista, con Maurizio Sarri in panchina, in Serie C1. Aveva appena 20 anni e arrivava dal settore giovanile della Fiorentina. In quella stagione mise assieme 7 presenze, abbastanza però per attirare su di sé l’interesse del Sassuolo che lo acquistò nel 2005 e dove poi è rimasto per tutta la carriera diventandone il capitano ed incrociando altri allenatori che di strada ne avrebbero fatta: due su tutti, Eusebio Di Francesco e soprattutto Massimiliano Allegri. Questa sera sia lui che Domenico Berardi e Vlad Chiriches dovrebbero tornare titolari dopo aver riposato contro la Lazio".