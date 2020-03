sono in campo al, per chiudere finalmente la 26esima giornata di Serie A. Non si saprà che ne sarà del futuro del campionato, con governo e Figc che dovranno decidere nelle prossime ore, dopo la richiesta del Coni di sospendere lo sport. Come detto, però, almeno per stasera il calcio va avanti e prova a lanciare il suo messaggio. Ne sa qualcosacentravanti del Sassuolo che ha sbloccato le marcature nel primo tempo contro il Brescia: dopo il gol, l'ex attaccante dell'Empoli, ha mostrato alle telecamere un foglio con scritto: "Andrà tutto bene, state a casa". Un segnale positivo, specialmente che arriva dal mondo del calcio che, in queste settimane, è finito nella bufera.