Il giovane talento del Sassuolo Jeremie Boga sta vivendo una grande stagione al Sassuolo. Il calciatore sempre decisivo nelle ultime sfide degli uomini di De Zerbi, inizia a ricevere le attenzioni dei grandi club. Il giocatore neroverde rispondendo ad alcune domande dei bambini, ha parlato anche di Juventus e del suo ricordo più bello: "Il mio ritorno in campo dopo l’infortunio, ma se devo scegliere un momento in campo dico assolutamente il goal alla Juventus, contro un’icona mondiale come Buffon. Penso sia uno dei ricordi più belli al Sassuolo".