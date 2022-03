Nella sfida contro lo Spezia è arrivato il centesimo gol di Domenico Berardi in Serie A. L'attaccante ora in forza al Sassuolo in passato è stato anche di proprietà della Juventus. Nel 2013-2014 la Vecchia Signora era detentrice di metà cartellino di Berardi. Salvo poi la decisione del giocatore di restare al Sassuolo nel 2017 con il riscatto definitivo da parte dei neroverdi per 4,5 milioni di euro.