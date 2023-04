Stando a Sky Sport, è a forte rischio la presenza di Domenicoper la sfida di domenica tra. L'attaccante neroverde, che si era già fermato nel corso dell'ultima partita di Serie A per un infortunio all'adduttore, avrebbe accusato un nuovo problema di natura muscolare, che al momento non consente di stabilire con certezza se potrà essere a disposizione per il match di campionato.Sui, intanto, si sono già scatenate le ironie dei tifosi sui social: un eventuale forfait del giocatore calabrese, infatti, non sarebbe il primo contro i bianconeri, dal momento che finora nel corso della sua carriera ha saltato 7 dei 13 confronti diretti tra le due squadre tra Serie A e Coppa Italia.