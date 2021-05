Per poter gioire per la vittoria aritmetica dello scudetto, l'Inter sta osservando con trepidazione Sassuolo-Atalanta. Se la squadra di Gasperini non vince, infatti, quella di Conte è sicura del titolo di campione d'Italia. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia è teso: l'Atalanta resta in dieci per l'espulsione di Gollini ma riesce lo stesso a portarsi in vantaggio, con Gosens. Nel secondo tempo però i padroni di casa aumentano i ritmi e, forti della superiorità numerica, trovano il pari con Berardi, su rigore.

Non certo una giornata fortunata dal punto di vista arbitrale per l'Atalanta, che però a un quarto d'ora dalla fine ha un'occasione d'oro: fallo di Marlon in area su Muriel, Pairetto indica il dischetto ed estrae il secondo giallo al difensore neroverde. Insomma, parità numerica riacquisita e dagli undici metri lo stesso attaccante colombiano può segnare il 2-1 che consoliderebbe il secondo posto in classifica dell'Atalanta e rinvierebbe la festa interista.

Ebbene, Consigli respinge il rigore di Muriel e il risultato di Sassuolo-Atalanta rimane inchiodato sull'1-1. Mancano ancora 5 minuti abbondanti al termine del match: se la Dea non riuscirà a portare a casa la partita, potremo proprio dire che la parata scudetto per l'Inter non l'ha fatta Handanovic, ma Andrea Consigli.