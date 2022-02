Due volte San Siro, una volta l'Allianz Stadium. Sono stati questi i teatri delle imprese del Sassuolo di Dionisi. La squadra neroverde, infatti, in questa stagione, ha battuto Juventus, Milan e Inter in trasferta. Un filotto ammazzagrandi che ha un precedente ormai lontano. Non succedeva da 66 anni, infatti, dalla Fiorentina di Fulvio Bernardini nella stagione 55/56, che una squadra non riuscisse a battere le tre big del calcio italiano in trasferta.