Dopo aver conquistato il quarto posto e quindi il raggiungimento momentaneo della zona Champions, ora la Juve vuole ottenere anche l'accesso alle semifinali della Coppa Italia e per farlo servirà battere il Sassuolo nella sfida di giovedi. Ma se i bianconeri pensano che si tratti di una passeggiata si sbagliano di grosso, anzi, bisognerà prestare maggiore attenzione all'attacco degli emiliani che, negli ultimi 5 incontri disputati contro la Vecchia Signora sono riusciti sempre a trovare la via della rete. Questo dato allarma e non poco la retroguardia della squadra bianconera e Allegri dovrà inventarsi delle strategie per arginare le avanzate degli avversari.