Seduta pomeridiana quest'oggi al Mapei Football Center per il, che domenica affronterà latra le mura amiche: la squadra neroverde, come si legge sul sito ufficiale del club, ha svolto uncomposto da riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e conclusioni in porta. Domani, sabato 15 aprile, alle 12.00 si terrà la conferenza stampa pre-partita di mister Alessiopresso la sala stampa del Mapei Football Center. Nel pomeriggio la seduta di rifinitura.