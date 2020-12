Il giornalista, politico e tifoso bianconero Andrea Sarubbi è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati per commentare la vittoria della Juventus contro il Barcellona: "Ho fatto uno sticker con l'immagine del gol di McKennie in mezza rovesciata! Cuadrado ieri sera ha giocato in versione Garrincha e non ciccio pasticcio. Lo sticker di Pirlo non l'ho ancora fatto, ma tanto lì ce n'è uno che vale per tutte le espressioni, anche se ieri l'ho visto finalmente sorridere. Una rondine non fa primavera c'è ancora da passare un lungo inverno, ora dobbiamo ricominciare da Genova".