esterno di proprietà della Juve in prestito al club rossoblù nell'ultima stagione: "Sì, effettivamente lo volevano riportare a Torino questo inverno. Perché ne avevano probabilmente bisogno e pensavano che qua potesse essere chiuso. Noi però conoscevamo il valore di Andrea ed eravamo convinti che potesse trovare il suo spazio, come effettivamente poi ha fatto".NUOVO PRESTITO? - Sul futuro e la possibilità di rimanere al Bologna, il dirigente ha aggiunto questo nell'intervista rilasciata a Tmw: "Andrea è un ragazzo straordinario, un giocatore che secondo me dovrebbe proseguire nel suo percorso di maturazione. E qui a Bologna troverebbe le porte aperte".