Andrea Sartori, fondatore e AD di Football Benchmark, ha parlato dei "valori oggettivi" di un calciatore a Tuttosport: "Noi abbiamo elaborato con dei matematici un algoritmo molto complesso e articolato; invero diversi algoritmi per diverse posizioni in campo e aggiornati sulla base delle transazioni di mercato delle finestre estive e invernali. Ci sono parametri sportivi, legati alle performance che, a seconda del ruolo, possono assumere importanza diversa. Oggi siamo in grado di radiografare in modo preciso le prestazioni di un singolo calciatore, acquisendo dati da società specializzate a tal fine. Poi ci sono parametri legati alla situazione del calciatore: l’età, gli anni che mancano alla fine del contratto, la squadra in cui gioca, la nazionalità e altre circostanze che possono essere distinte dall’algoritmo. Alla fine, i parametri sono davvero molti.".