Non ci sarà un'altra puntata, e la sensazione è che siamo proprio davanti alla fine di un ciclo. L'Atalanta di Gasperini continuerà, quella di Sartori no. Come raccontato da Calciomercato.com, il rapporto con il tecnico Gian Piero Gasperini è da tempo tutt'altro che idilliaco, tanto da portare all'addio dell'ex Chievo, in sella a Bergamo dal 2014, ormai otto anni fa. L'Atalanta si è cautelata con Lee Congerton, Sartori ora valuta proposte.



COSA FARA'? - Secondo CM, l'addio dovrebbe arrivare a giugno, nonostante ci sia ancora un anno di contratto tra le parti. Si è interessato il Parma, ma il ds non vorrebbe fare un salto all'indietro: sogna perciò un grande club, italiano o estero. Anche la Juve pensa al suo profilo, nonostante sia ormai consolidato il trio dirigenziale con Nedved vice presidente, Cherubini direttore sportivo e Arrivabene amministratore delegato. Eppure, si continua a cercare una figura più di campo, in grado di scovare talenti importanti. Sartori ha già dimostrato come si fa: Kulusevski, Traore e Kessie sono gli ultimi nomi. Come raccontato su IlBianconero.com, a dicembre è stato ospite allo Stadium del club bianconero: ai tempi si parlò di intrecci di mercato tra Juve e Atalanta, e se l'intreccio fosse legato invece al suo prossimo futuro?