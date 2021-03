Gigi Sartor, ex difensore della Juventus, è stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni. Il pubblico ministero aveva chiesto due anni. L'ex calciatore, 46 anni, era stato arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi mente stava coltivando una serra di marijuana in un casolare isolato nella prima montagna parmense. L'ex calciatore è stato sorpreso dagli agenti della Guardia di Finanza qualche giorno fa, in mezzo a centinaia di piantine pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente. Il giudice ha revocato la sospensione della pena relativa alla precedente condanna. Sartor ha ottenuto di fare volontariato in una comunità di recupero per tossicodipendenti.