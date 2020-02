Si è spento Benito Sarti, ex giocatore della Juventus per nove stagioni, dal 1959 al 1968. Un po' terzino, un po' mediano, Sarti ha scritto pagine luminose della storia della Juventus, quando a Torino c'erano anche Boniperti, Sivori o Charles. Un ricordo, però, ha conservato più a lungo di tutti e che oggi, all'età di 83 anni, si porterà con sé per sempre: il giorno del suo arrivo in bianconero, sessantadue campionati fa. Ecco le sue parole su Juventus.com: "​Pochi giorni prima di trasferirmi a Torino andai a trovare mio padre. Gli feci una sorpresa. Mi presentai all’alba al negozio e lui aveva le lacrime agli occhi. Stava leggendo sul giornale la notizia della mia cessione alla Juventus. Mi disse di non montarmi la testa, di continuare a vivere come avevo sempre fatto, allenandomi scrupolosamente, senza trascurare il minimo particolare".