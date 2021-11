Il prof. Paolo D’Achille, membro del Consiglio direttivo dell’Accademia della Crusca, a Tuttosport spiega due termini strettamente legati agli allenatori di Lazio e Juventus che si affrontano oggi all'Olimpico:

CORTO MUSO - "Parola documentata di recente. Circolava soltanto nell’oralità, la prima attestazione scritta che ho trovato in rete è del 2016. Capita spesso che a un certo punto alcune espressioni che sono proprie del parlato di ambiti anche ristretti a metà tra il gergale e il tecnico entrino nell’onda dei mass media perché vengono usate da personaggi di rilievo anche fuori dell’originario recinto. Corto muso è un tecnicismo originario dell’ippica passato poi al calcio. Certamente questa è una prova di come la comunicazione vada veloce. Un’altra cosa da notare è come ci sia un bisogno di novità, perché in qualche modo quest’espressione non è proprio nuova. Il concetto è noto: vincere in modo risicato. Molto tempo fa si diceva al photofinish. E ricordo una sorta di motto di Eddy Merckx: basta vincere, non è necessario stravincere. C’è però una esigenza di novità della lingua, il fatto di ricorrere ad espressioni nuove. E c’è una comunicazione molto più rapida per cui una espressione appena usata ha una eco subito molto forte nei social. Tra l’altro, muso è una parola popolare: si dice a muso du­ro, c’è il muso franco nelle Nozze di Figaro di Mozart".

SARRISMO - "Altro fenomeno che c’è sempre stato e che pure è interessante: il fatto, cioè, che i nomi propri producano derivati attraverso meccanismi di formazione. Innanzitutto, appunto, c’è -ismo che indica una corrente di pensiero o un modo di fare legato a una singola persona. C’è poi una parte in -logia (ricordo un nutrito numero di richieste da parte di chi voleva che venisse inserito nei vocabolari la vascologia, cioè lo studio di Vasco Rossi) e c’è un altro filone molto produttivo in -ata. Basti pensare alle cassanate. I nomi propri scatenano l’idea di fare luoghi comuni che premono nel lessico, poi però quasi tutti sono destinati a uscire perché nella storia entrano ben poche persone. Altre volte invece no: ad esempio zona Cesarini è rimasto".