(o quasi) come quelle che Maurizio Sarri prova quando torna all'Allianz Stadium. Lo ha detto il tecnico della Lazio nel prepartita: "L'emozione la provo più a Napoli. Qui ho fatto una stagione e più di metà a porte chiuse. Ho molte meno emozioni che rispetto a Napoli". L'ex allenatore della Juve come quasi sempre risponde con sincerità davanti alle telecamere, rimarcando una volta di più come oltre allo scudetto (e non è poco considerando che è l'ultimo vinto a Torino), non è rimasto nulla tra la Juve e Sarri.come quelleì della Lazio all'Allianz Stadium da quando Sarri è allenatore. In quattro partite tra campionato e Coppa Italia, tre sconfitte e un solo pareggio nell'ultima partita della stagione 2021/2022, quando la Juve non aveva più obiettivi. Le difficoltà delle sue squadre ad affrontare Allegri si sono confermate questo pomeriggio.della Lazio e dello stesso Sarri nel post partita. Il club biancoceleste ha deciso per il "silenzio stampa" in quanto non soddisfatti dell'arbitraggio. Non certo entusiasmante la prestazione di Maresca, che in effetti qualche errore l'ha commesso. Ad esempio nella gestione dei cartellini: cinque per una squadra, uno per l'altra. Fa strano però, che a non parlare è quella che di ammonizioni ne ha prese solo una nel finale.E in tutto questo, c'è un quarto dato di fatto che la vittoria della Juve porta.che anche oggi è stato al centro delle dichiarazioni, ovvero la qualificazione in Champions. Il successo contro la Lazio permette ad Allegri di allungare a più sette sui biancocelesti, candidati anche loro alle prime quattro posizioni. Aspettando Roma ed Atalanta, che però inseguono.