"Yes you can". Sì, tu puoi. Questo il titolo di apertura di Tuttosport, che indica in Maurizio Sarri il volto del nuovo corso della Juventus. Il tecnico italiano è pronto a lasciare il Chelsea per trasferirsi a Torino. Lì potrebbe trovare anche Paul Pogba: il centrocampista francese sembra sempre più distante dal Manchester United ed il ritorno in bianconero è un'ipotesi a lui gradita. Spazio anche all'Italia dominatrice incontrastata ad Atene nelle qualificazioni agli Europei 2020.



