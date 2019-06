Douglas Costa vuole restare alla Juventus. Lo ha dichiarato lui stesso, direttamente da Capo Verde, dove si trova al momento in vacanza: "Futuro? Ho altri tre anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare". Dalla sua cessione, però, dipende direttamente l'affare più caldo dell'estate per il club bianconero: per il ritorno di Paul Pogba a Torino, infatti, è necessario un tesoretto in arrivo dalle cessioni eccellenti sul mercato. E, non bastasse, Douglas Costa è tra le contropartite più intriganti per il Manchester United, che altrimenti continua a chiedere 150 milioni di euro cash per la cessione di Pogba. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.