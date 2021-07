Maurizio Sarri ha inziato la sua nuova avventura con la Lazio: dopo la vittoria dello scudetto e l'esonero con la Juventus, l'allenatore era rimasto un anno fermo e ora è pronto a tornare protagonista in Serie A. Per farlo, ha già messo gli occhi sulla rosa della sua ex squadra: tra i giocatori bianconeri infatti Sarri vorrebbecome prima alternativa ai difensori titolari. Il classe '94, pupillo dell'allenatore che l'ha avuto anche a Empoli, è appena rientrato dal prestito al Cagliari, e la società sta valutando se tenerlo o meno in rosa.