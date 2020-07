E ora si cambia. Lo si diceva per il mercato in uscita con la lista dei cedibili ormai delineata sull'asse Maurizio Sarri-Fabo Paratici. Questo per sbloccare un mercato in entrata che non sarà rivoluzionario, ma dovrà essere mirato e di primo livello. Per quelli che sono i parametri bianconeri più che quelli della critica.