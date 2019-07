Sarri non ama particolarmente le tournée all'estero. Sa bene che si viaggia molto e che si lavora male. A ricordarlo è Sport Mediaset, che sottolinea come nelle prime uscite della nuova Juve non sia arrivata nessuna vittoria. Anzi: in 3 partite, sono arrivati pure 7 gol subiti. Numeri lontani dalla classica concezione dei bianconeri. Ma occorre anche togliersi l'idea di Sarri 'allenatore a rilento': la prima stagione con il Napoli non deve ingannare, ma deve confortare quella con il Chelsea. In poco tempo, i tifosi dei Blues si sono innamorati del tecnico toscano. Qualche ombra resta, ma la situazione in casa Juve resta incoraggiante. Soprattutto perché ora si lavora esclusivamente sul campo.