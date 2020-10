La panchina della Juve è già un vecchio ricordo per Maurizio Sarri, che dopo lo scudetto vinto con i bianconeri - il suo primo della carriera - è pronto a tornare in corsa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com sono arrivati dei sondaggi da parte della Roma dove Fonseca è sempre in bilico nonostante i buoni risultati, ma la pista più calda è quella della Fiorentina. I viola non sono al livello della Juve, ma Sarri avrebbe la possibilità di firmare per tre stagioni, spalmando il contratto che gli resta con la Juve. prima però dovrà trattare la risoluzione con i bianconeri, con i quali ha ancora 5,4 milioni per questa stagione più 2,5 della prossima.