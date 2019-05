Your browser does not support iframes.

''Sarri vuole la Juve''. Non ha dubbi, il Corriere dello Sport. Che infatti nel taglio alto della prima pagina (dedicata alle risposte di De Rossi dopo l'inchiesta di Repubblica) dà spazio al tecnico del Chelsea in procinto di approdare alla Juventus. "Dopo il trionfo di Baku, il tecnico del Chelsea è rientrato ieri a Londra. Oggi chiederà ai dirigenti di rispettare gli impegni e liberarlo", il sottotitolo.



Più diretto è addrittura Tuttosport: "Sarri pronto per la Juve". "Nella notte di Baku è cominciato il braccio di ferro con il Chelsea. Ieri l'allenatore ha festeggiato il primo trionfo europeo in famiglia. Oggi a Londra arriva il suo agente Ramadani per concordare l'addio. Nella trattativa poterbbe entrare l'acquisto di un giocatore da parte dei bianconeri", si legge subito sotto l'apertura.



