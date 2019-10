La Juventus vince e convince, contro Spal e Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri ancora deve fare tanta strada per convincere del tutto il club e i tifosi bianconeri, passando attraverso le vittorie e il bel gioco da mostrare sul campo. Il tecnico, però, si immagina ancora per molto sulla panchina bianconera e, per questo motivo, sta già pensando ai rinforzi ideali per le prossime finestre di mercato. Tra questi, il nome più apprezzato del momento è quello di N'Golo Kanté, con cui ha già lavorato al Chelsea.



CENTROCAMPO PERFETTO - Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, infatti, Kanté sarebbe il rinforzo ideale identificato da Sarri per aggiungere quantità in mediata al fianco di Miralem Pjanic e Aaron Ramsey nel trio di centrocampo. E l'idea della Juventus sembra già definita: con un'offerta da 80 milioni di euro per il Chelsea l'affare si può chiudere e Kanté può essere il grande colpo in arrivo a Torino la prossima estate. Sarri è già al lavoro per rinforzare la sua Juventus e non soltanto sul campo.