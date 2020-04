1









Sarri-Jorginho, ancora insieme? All'allenatore quest'anno è mancato il suo regista che aveva avuto prima a Napoli e poi al Chelsea. Quel giocatore da 120 palloni toccati a partita che Miralem Pjanic non è riuscito a diventare. Il bosniaco ha caratteristiche diverse dall'ex centrocampista del Verona e per questo la Juventus potrebbe accontentare Sarri e fare un tentativo proprio per Jorginho. Secondo Todofichajes serviranno almeno 50 milioni di euro per convincere i Blues a farlo partire. Tra le ipotesi, c'è anche uno scambio con Miralem Pjanic che potrebbe lasciare la Juve.