Ormai manca poco, sono le ore decisive per l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano ha ormai rotto gli indugi e nei giorni scorsi ha fatto sapere al Chelsea di voler tornare in Italia, dove ad attenderlo c'è la squadra bianconera. Insomma, resta la fase di stallo solo per volere di Abramovich, ma le decisioni sono prese. Non come sul mercato, dove continua a regnare un bel pezzo d'incertezza. Chiedere per credere a Mauro Icardi, ormai scaricato dall'Inter e, ferito, alla ricerca di una soluzione che possa riportarlo in auge. La Juve segue con interesse la situazione, anche e soprattutto per un motivo: Sarri è un grandissimo estimatore del bomber argentino. E lo aveva chiesto esplicitamente ad Aurelio De Laurentiis nel post Higuain...