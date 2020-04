Douglas Costa in bilico? E se le prime telefonate arrivano dal Manchester City, la Juve allora pensa di poterne approfittare. Del resto, tra i Citizens c'è quel Gabriel Jesus che Sarri vuole a tutti i costi: sarebbe lui la spalla perfetta di Ronaldo, per il tecnico. Guardiola nel frattempo ripensa a Douglas, che prese dallo Shatkhar ai tempi del Bayern Monaco, e che riproporrebbe volentieri per il gioco spumeggiante dei suoi ragazzi. L'ostacolo più grande è la valutazione del brasiliano, secondo Repubblica: 60 milioni di euro sono considerati troppi, soprattutto per le condizioni fisiche del calciatore. Non esattamente continuo. E allora... eccolo, Gabriel Jesus. Il preferito di Sarri.