Maurizio Sarri vuole esserci. Il tecnico bianconero vuole rientrare dopo la polmonite, dopo la degenza e la lontananza forzata dal campo. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva qui su ilBiancoNero.com, ieri l'allenatore della Juve è stato in campo durante l'allenamento per una quarantina di minuti circa, senza però allenare direttamente, ma solo come supervisore. Ma ora questo non gli basta: secondo Tuttosport, Sarri spinge per rientrare.