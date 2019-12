La Juve vuole puntellare la rosa nell’imminente mercato di gennaio. Una necessità che però non sarà un cappio al collo: verranno colte solo le occasioni giuste nelle posizioni che presentano lacune. Una delle priorità è così un terzino sinistro, il vice Alex Sandro mai realmente arrivato. Kurzawa, proposto dal PSG in un’ipotesi di scambio con De Sciglio, non interessa più di tanto ai bianconeri, che da tempo hanno un grande obiettivo per l’out mancino: Emerson Palmieri. OBIETTIVO NUMERO UNO - Il laterale del Chelsea, già piuttosto vicino lo scorso gennaio, quando ancora era alla Roma, ha già lavorato con profitto con Sarri, proprio ai Blues. Era stato proprio l’attuale tecnico bianconero a richiederlo ad Abramovich e, secondo quanto riferito da La Stampa, ora spinge per riaverlo a Torino. Punto di forza dell’Italia di Mancini, Emerson sarebbe ben felice di poter tornare a lavorare con Sarri. Anche perché continua a giocare poco, nonostante ieri abbia disputato 90 minuti nella sconfitta interna con il Southampton. C’è però anche l’Inter che pensa al giocatore: Conte lo stima e vorrebbe portarlo a Milano, strappandolo alla Juve.