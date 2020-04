Il Mundo Deportivo oggi ha aperto con l'interesse della Juventus per il brasiliano Arthur. Secondo il quotidiano spagnolo l'idea di Sarri è di prendere il centrocampista a tutti i costi, e la dirigenza sta lavorando con il Barcellona per uno scambio. Paratici mette sul piatto Miralem Pjanic ma il bosniaco non rappresenta una priorità per il Barça, che invece ha puntato gli occhi su Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi - seguito da tempo -Merih Demiral e Mattia De Sciglio. Juve e Barcellona lavorano per trovare l'intesa.