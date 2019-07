Roma e Juventus hanno messo nel mirino Hysaj, terzino del Napoli. Il giocatore è valutato 25 milioni di euro dal club azzurro. Troppi per la Juve che, per il ruolo, ha in mente un colpo low cost. Una possibilità già pronta in casa è l’arretramento di Cuadrado sulla linea dei difensori. Se il colombiano dovesse passare il provino e diventare abile al ruolo di terzino, gli sarà rinnovato il contratto che scade attualmente nel 2020. In caso contrario il giocatore sarà ceduto ed il ricavato verrà investito sul mercato. Il nuovo titolare della fascia potrebbe rispondere al nome di Hysaj.