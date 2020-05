1









La Bundesliga è ripartita e Kai Havertz, classe '99 del Bayer Leverkusen, è tornato a mostrare perché sia uno dei giovani più promettenti d'Europa. La doppietta di ieri contro il ​Gladbach va ad aggiungersi ai due gol segnati anche la scorsa giornata, con un bottino invidiabile nel post-coronavirus. Per questo, si alza la concorrenza sul giocatore, con la Juventus che lo segue da tempo, ma che non è sola: anche City, Liverpool e Bayern Monaco sono sulle sue tracce. Su Havertz, si era espresso anche Sarri, nel corso dell'incrocio nei gironi di questa edizione di Champions tra Juve e Bayer: "​​Pensare che è un '99 e vederlo in campo con quelle qualità e quella personalità, sicuramente fa pensare che diventerà importantissimo, uno dei più importanti d’Europa".