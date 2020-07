"C’è un cartello magico appeso lungo il corridoio che porta all’ingresso della sala conferenze dell’Allianz Stadium: dice "Vietato fallire", ma la particolarità è che è scritto con un inchiostro speciale, invisibile per tutti tranne che per l’allenatore bianconero". Apre così la Gazzetta dello Sport questa mattina, spiegando lo stato d'animo che si vive in casa Juve, ma anche e soprattutto nella testa di Maurizio Sarri. Vicino al primo titolo italiano, che non vuole assolutamente veder sfuggire, per l'ennesima volta. Basterà una vittoria allo Stadium contro la Samp per festeggiare l'aritmetica assegnazione, eppure Sarri non è così tranquillo.



Alla vigilia, infatti, ha fatto qualcosa di inedito. Come racconta la rosea: "Di solito negli incontri pre partita si fa sempre attendere qualche minuto, come se ormai fosse diventata una scaramanzia. Ieri per la prima volta è entrato nella stanza dove lo aspettano giornalisti e telecamere in perfetto orario, come se avesse fretta di togliersi l’ultimo dente". Ha sostanzialmente vietato a tutti coloro che gli gravitano attorno di pronunciare la parola scudetto, scaramantico com'è, e aperto all'attesa, spiegando che c’è tempo fino al 2 agosto". Non si può fallire contro la Samp, perché il ritardo genera nuove ansie, nuova tensione, tra Sarri e l'ambiente, con i giocatori e i tifosi. La sconfitta di Udine non ha portato conseguenze però ha lasciato un retrogusto troppo amaro per essere ripetuta.