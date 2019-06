Frank Lampard è in cima alla lista dei desideri del Chelsea per il post Maurizio Sarri. Il manager, dopo aver conquistato l'Europa League con una netta vittoria per 4-1 in finale contro l'Arsenal, è promesso sposo della Juventus per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri e i Blues hanno ormai deciso chi ne prenderà il posto. Secondo quanto riportato da Goal.com, è proprio l'ex centrocampista e bandiera del Chelsea, attuale tecnico del Derby County in Championship, il sostituto ideale di Marina Granovaskaia. Se ne saprà di più nelle prossime ore.