Arrivano notizie clamorose dall’Inghilterra. Secondo il Daily Mail, infatti, il Chelsea avrebbe sciolto i dubbi legati al futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano, vincitore dell’Europa League, è ormai vicinissimo al ritorno in Serie A con la Juventus. L’ultimo grande interrogativo prima di lasciar partire definitivamente l’ex Napoli riguarda il successore. I Blues hanno pensato anche a Rafa Benitez, autore di una stagione positiva con il Newcastle, ma prende quota un altro suggestivo ritorno: si tratta di José Mourinho. Il portoghese potrebbe tornare per la terza volta a Stamford Bridge. Un’ipotesi clamorosa, al momento non semplice da realizzare, ma assolutamente da non scartare. L’arrivo dello Special One aprirebbe definitivamente le porte al matrimonio tra Sarri e la Juve.