La pesante sconfitta rimediata in Danimarca in Europa League ha nuovamente messo in discussione la panchina di Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore non aveva escluso, dopo il match con il Midtjylland, "un passo indietro". In sua difesa è però arrivato il presidente della Lazio, Claudio Lotito: "Sarri non va via - ha detto al Messaggero - resta al suo posto, non c'è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo".