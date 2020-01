Maurizio Sarri non si fida della Roma nonostante la sconfitta per 0-2 nell'ultimo turno all'Olimpico contro il Torino. Una doppietta di Belotti ha messo in ginocchio i giallorossi, ma durante la conferenza stampa della vigilia l'allenatore della Juventus ha messo in guardia i suoi in vista del posticipo di domani sera.