Tra i dubbi diper la partita di domani contro la Roma in Coppa Italia c'è quello relativo ai terzini: le condizioni disono da valutare dopo la vittoria di domenica contro il Parma. Ecco le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Cuadrado era sfebbrato, ma visto il freddo ha lavorato il palestra. Alex Sandro? Vsto muscolo trasverso, non si sta parlando di un muscolo importante per il calcio, ma è da valutare così come Cuadrado: se è sfebbrato anche domani credo sia recuperato". QUI tutta la conferenza di Sarri