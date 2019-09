Dani Alves? Poteva tornare alla Juventus. A raccontarlo è stato lo stesso terzino brasiliano, e stando alle ultime raccolte da Calciomercato.com, è stato però bandito da Maurizio Sarri. Per CM, il brasiliano ha un carattere molto particolare, spesso troppo esuberante e la dirigenza bianconera ha voluto evitare qualsiasi mina vagante nello spogliatoio in un'annata già piena di novità, panchina in primis. Proprio lo stesso Maurizio Sarri poi ha detto no all'ipotesi Alves perché anarchico tatticamente nella fase difensiva seppur giocatore di qualità mondiale specie in fase propositiva, ma ormai nella parte calante della propria carriera e poco propenso a imparare nuovi meccanismi difensivi con altri stimoli. Insomma, la Juve ha detto no ad Alves quasi senza pensarci...