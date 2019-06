Il Chelsea sembra sempre più alla ricerca di un nuovo manager, dopo che Maurizio Sarri, che ha conquistato l'Europa League nell'unica stagione sulla panchina dei Blues, si è fatto sempre più vicino alla Juventus, per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Secondo quanto riportato da Bleacher Report in Inghilterra, sarebbe Frank Lampard, allenatore del Derby County ed ex bandiera del club, il prescelto da parte dello spogliatoio per prendere il posto di Sarri. I bianconeri, intanto, lo aspettano a Torino.