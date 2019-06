Ultima seduta di settimana negativa per la Juventus, almeno in Borsa. Sebbene negli ultimi 12 mesi le azioni bianconere hanno guadagnato quasi il 148% del loro valore, la seduta di oggi si è chiusa con un passivo di 4,6% finale, anche in attesa del nuovo allenatore. Come riporta Calcio e Finanza, le azioni bianconere hanno chiuso la giornata a quota 1,5395 euro per azione, in discesa del 4,65% rispetto all’1,6145 euro per azione di ieri, e una capitalizzazione di mercato di 1,53 miliardi. Il punto più alto (a 1,6270) in apertura. Poi un brusco calo a metà mattinata, con il punto più basso alle ore 16, a 1,5145.