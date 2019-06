Maurizio Sarri si avvicina alla Juventus e il suo arrivo in bianconero potrebbe aprire la strada ad un clamoroso ritorno di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, tuttavia, non ha fatto bene nei suoi 6 mesi di prestito al Chelsea tanto che il tecnico toscano lo ha lasciato spesso e volentieri in panchina. L'ultima volta nella finale di Europa League vinta per 4-1 contro l'Arsenal. Una volta scelto il prossimo allenatore, la Juve deciderà anche il futuro dell'attaccante argentino che in ogni caso potrebbe comunque lasciare Torino nel caso in cui arrivi un'offerta che permetta alla Juve di fare una plusvalenza. Quanto? Servono 36 milioni di euro, la stessa cifra fissata per il riscatto di Milan e Chelsea. Nessuna delle due squadre, però, l'ha fin'ora esercitata.