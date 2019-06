Maurizio Sarri viaggia sempre di più verso i colori bianconeri. Come riportano tutte le maggiori testate sportive nazionali, la firma del tecnico ex Napoli con la Juventus è ormai imminente anche se il Chelsea non ha ancora liberato il tecnico toscano. Come riporta Tuttosport, i sei milioni richiesti dai Blues come penale per la partenza del tecnico potrebbero essere coperti dall'acquisto di un giovane terzino del Chelsea: Juan Castillo, classe 2000 che potrebbe andare a rintuzzare le fila della squadra Under 23 o della Primavera.