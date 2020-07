Questa Juve non gira, in tanti se la prendono con Maurizio Sarri. Dito puntato contro l'allenatore che non riesce a costruire quel gioco divertente e spettacolare che aveva fatto vedere ai tempi del Napoli. Il futuro di Sarri è legato ai risultati: se non dovessero arrivare la società potrebbe anche pensare a un clamoroso esonero, e secondo il Telegraph tra i nomi degli eventuali sostituti c'è anche quello dell'ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, che piace anche all'Inter in caso di separazione da Antonio Conte.