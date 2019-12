Mamma mia. I numeri parlano e raccontano tanto, ma quanto potrebbe raggiungere Maurizio Sarri con la Juventus quest'oggi sarebbe davvero mostruoso. Spieghiamo subito: con un'eventuale vittoria bianconera a Genova, dove la Juve affronta la Sampdoria, l'allenatore toscano sarebbe il tecnico più veloce a vincere più di 100 gare in Serie A. Il tutto, infatti, in appena 169 partite. Nessuno è stato in grado di raggiungere quel traguardo in meno di 185 partite (Carlo Ancelotti). A raccontarlo è Sky Sport.